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<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2019-panaceya-dlya-ukrainy-zelenskij-anonsiroval-legalizaciyu-narkotikov-i-prostitucii-posle-prixoda-k-vlasti.html" target="_blank">Панацея для Украины: Зеленский анонсировал легализацию наркотиков и проституции после прихода к власти</a> - Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пора, наконец, легализовать проституцию и наркотики. Как это связано с борьбой за здоровый образ жизни, который он сам пропагандировал, устроив сдачу тестов на запрещенные вещества - непонятно.