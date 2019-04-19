Актер Эммануил Виторган и его супруга стали гостями церемонии открытия ММКФ. Для выхода в свет Ирина выбрала неожиданный наряд.

Актер Эммануил Виторган и его супруга стали гостями церемонии открытия ММКФ. Для выхода в свет Ирина выбрала неожиданный наряд.Московский международный кинофестиваль начал свою работу. Накануне, 18 апреля, состоялась церемония открытия. С приветственным словом к собравшимся обратился президент смотра Никита Михалков.Он вышел к гостям и представителям СМИ с элегантной тросточкой. "Я перенес две операции на бедре, – сообщил режиссер журналистам. – Стоять не могу и сидеть не могу пока. Учусь заново ходить!" Вместе с ним на мероприятие прибыли супруга Татьяна и дочери Анна и Надежда.По красной дорожке прошли многие знаменитости, в том числе Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик. Пара предпочла весьма эффектные наряды. Особое внимание привлекла жена прославленного актера: на ней было длинное темно-сине платье с прозрачными вставками.У репортеров дух захватило от такого смелого выбора. Впрочем, при ближайшем рассмотрении стало ясно: от любопытных глаз фигуру Ирины скрывает специальный чехол.Очевидно, что супруга просто расцвела после появления на свет дочери. В конце февраля их малышке, получившей красивое имя Этель, исполнился год. В откровенном интервью Виторган признался, что они с женой давно мечтали о ребенке. По словам актера, Ирина приложила немало усилий, чтобы стать матерью.