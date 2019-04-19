Звезда Смехопанорамы Карен Аванесян высказался о личной жизни коллеги и хорошего друга Евгения Петросяна. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 юморист отметил, что любви все возрасты покорны.

Звезда "Смехопанорамы" Карен Аванесян высказался о личнойжизни коллеги и хорошего друга Евгения Петросяна. В студии программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1" юморист отметил, что любви все возрастыпокорны.Новость о любовном романе 73-летнего Евгения Петросяна и его30-летней помощницы Татьяны Брухуновой стала для многих полной неожиданностью.Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников не стал исключением из правил. Шоуменвыразил некоторый скепсис.Меж тем Карен Аванесян полностью на стороне друга. Юмориствысказался по поводу развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко и благословил новые отношения приятеля."В семейной жизни всякое может случиться. Я бы заметил, чтони Петросян, ни Степаненко не приняли участия ни в одном ток-шоу. Они нераздували скандалы вокруг своих персон. Это все сделали журналисты. Что бы нибыло в их отношениях, я с большим уважением отношусь и к Петросяну, и кСтепаненко. Они сыграли важную роль в моей жизни. То, что они расстались – ну,значит так должно было случиться. А если говорить о новых отношениях ЕвгенияВагановича, то скажу, что любви все возрасты покорны. Он счастлив, и этоглавное", – рассказал Аванесян в студии программы.После юморист рассказал Корчевникову, как познакомился с ЕвгениемПетросяном. Звезды "Смехопанорамы" выросли в одном городе."Мы оба бакинцы, но долгие годы почему-то никак не могливстретиться. Однажды, наконец, это случилось. Петросян прямо в кабинетепопросил меня показать какой-нибудь номер. Я начал исполнять пародию. А быложарко, окно было открыто. На улице собралась толпа зевак. Они начали прямо вокно бросать деньги и заказывать песни", – поведал Карен Аванесян ведущемупрограммы .