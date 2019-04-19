Поклонники Примадонны, побывавшие на юбилейном концерте, отмечают, что качество звука в Кремлевском дворце оставляет желать лучшего. К самой Алле Пугачевой претензий у большинства нет, только безмерная благодарность к артистке.

Поклонники Примадонны, побывавшие на юбилейном концерте,отмечают, что качество звука в Кремлевском дворце оставляет желать лучшего. Ксамой Алле Пугачевой претензий у большинства нет, только безмерная благодарность к артистке.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян отмечает, что именно звукорежиссер сильно подвел Примадонну.Он испортил впечатление от концерта Аллы Пугачевой, за такое должно быть стыдно."Ну вот не могли технари не опозориться. Сколько готовилсяюбилейный концерт Аллы Пугачевой? Долгие месяцы! Все должно было работать какединый слаженный механизм. А что по итогу? Звук не слышала, то Алла Борисовна,а то и вовсе зрители в зале. Ну не должны зрители были видеть, что Пугачевойприходится прямо по ходу концерта урезонивать звукорежиссера, который явноплохо справлялся со своей работой. Концерты Пугачевой лишь раз в 10 лет можноувидеть и деньги люди заплатили немалые. Значит качество концерта не должнонапоминать сельский клуб. А по итогу подвели Аллу Борисовну. Разве народнаяартистка СССР заслуживает к себе такого отношения, когда речь идет о ееюбилейном концерте?" – рассудил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, сразу после юбилейного концерта , который прошел 17 апреля, в Сетипоявились негативные отзывы от зрителей. Сильнее всего ругались на качествозвука. Актер Никита Ковтунов, после мероприятия рассказал, что артисткепришлось обращаться к звукорежиссеру на глазах у зала. "Дай инструменталв мониторы. Не слышу, что пою, на сцененет звука", – процитировал он . Недоволен народостался отношением охранников, дежуривших на входе в Кутафью башню: якобы те,относились к людям как к скоту.