Злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, угнал автомобиль, принадлежащий клиенту. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу...

Оперуполномоченные уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в угоне иномарки.В отдел полиции поступило сообщение о том, что из помещения автомойки на улице Твардовского угнали автомобиль «Мерседес». Ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Старокачаловской улице. Им оказался сотрудник автомойки. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись служебным положением, угнал автомобиль, принадлежащий клиенту. Машина изъята и будет возвращена владельцу.По данному факту дознанием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56