Инспектор ОДН рассказала об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств...

Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Богородское провела профилактическую беседу в Колледже Железнодорожного и городского транспортаВ рамках проведения профилактической операции инспектор ОДН лейтенант полиции Дарья Вентерева провела беседу с учащимися 1-х и 2-х курсов колледжа.Дарья Вентерева побеседовала с ребятам о губительном воздействии наркотических средств на организм человека. Также инспектор ОДН рассказала юношам и девушкам об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.Во время лекции учащимся колледжа показали документальный фильм о вреде наркотиков и судьбах людей, употреблявших запрещенные вещества.Проведенный урок произвел большое впечатление на студентов. Особенно вызывал сильные эмоции просмотренный ими фильм.После встречи ребята поблагодарили Дарью Вентереву за интересную беседу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73