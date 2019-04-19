Инспектор ОДН рассказала об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств...
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Богородское провела профилактическую беседу в Колледже Железнодорожного и городского транспорта
В рамках проведения профилактической операции инспектор ОДН лейтенант полиции Дарья Вентерева провела беседу с учащимися 1-х и 2-х курсов колледжа.
Дарья Вентерева побеседовала с ребятам о губительном воздействии наркотических средств на организм человека. Также инспектор ОДН рассказала юношам и девушкам об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.
Во время лекции учащимся колледжа показали документальный фильм о вреде наркотиков и судьбах людей, употреблявших запрещенные вещества.
Проведенный урок произвел большое впечатление на студентов. Особенно вызывал сильные эмоции просмотренный ими фильм.
После встречи ребята поблагодарили Дарью Вентереву за интересную беседу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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