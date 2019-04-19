В Северной Ирландии стрельба в городе Крегган, в результате инцидента погиб человек, 29-летняя женщина. Местная полиция рассматривает произошедшее как террористический акт, ведется следствие.

В Северной Ирландии стрельба в городе Крегган, в результате инцидента погиб человек, 29-летняя женщина. Местная полиция рассматривает произошедшее как террористический акт, ведется следствие.В последние месяцы в разделенной на протестантскую и католическую общины провинции Ольстер возросла активность радикальных сил, угрожающая стабильности обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся в Евросоюзе Республикой Ирландией, напоминает ТАСС.