Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Федеральный исследовательский центр Кольский научный центр Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках предполагается проведение как фундаментальных, так и прикладных научных исследований с использованием ресурсов сторон.

Проектный офис развития Арктики ("ПОРА") и Федеральный исследовательский центр "Кольский научный центр Российской академии наук" в Апатитах объединят усилия в области устойчивого развития арктических территорий.Документ, подписанный 17 апреля, имеет рамочный характер. Соглашение подразумевает сотрудничество в научной, технической, образовательной и инновационной сферах. В его рамках предполагается проведение как фундаментальных, так и прикладных научных исследований с использованием ресурсов обеих сторон.Кроме того, стороны рассматривают создание совместных научно-образовательных центров и лабораторий по направлениям сотрудничества. Вся работа будет осуществляться в научных, учебных и некоммерческих целях. В соглашении приведены примеры подобной деятельности. Это, в частности, разработка и реализация образовательных программ, издание сборников, статей и монографий, проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов и других научно-образовательных мероприятий."Для нас очень важна экспертиза сотрудников Кольского научного центра РАН. При оценке и реализации проектов по устойчивому развитию Арктической зоны РФ их передовой научный опыт просто необходим. Этот документ имеет особое значение еще и потому, что Кольский полуостров является частью Баренц-региона, играющего важнейшую роль в международном сотрудничестве в Арктике. Здесь наработаны неоценимые компетенции в применении лучших международных практик устойчивого развития", — говорит координатор программ Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий, который подписал соглашение со стороны "ПОРА".На встрече обсуждались первые из возможных проектов — это создание интернет-ресурса с картой экологических проблем Баренц-региона, внедрение экологического стандарта деятельности компаний в Арктической зоне РФ, создание математической модели устойчивого развития."Для нас в первую очередь интересно сотрудничество по экологическим и экономическим проектам, по гуманитарному профилю. Нас также привлекают возможности взаимодействия с другими регионами России, в частности с Ямало-Ненецким автономным округом. И, конечно, популяризация наших достижений и возможностей и их применение к решению арктических проблем. У нас есть интересные природоподобные технологии по охране окружающей среды Кольского полуострова, которые пока малоизвестны, а могли бы быть распространены на всю Арктическую зону РФ. Также нам очень интересен опыт Проектного офиса развития Арктики по популяризации науки и образовательно-воспитательной работе, особенно с детьми", — говорит председатель Кольского научного центра Академии наук, член-корреспондент РАН Сергей Кривовичев."ПОРА" уже развивает совместные проекты с несколькими исследовательскими и образовательными учреждениями. Среди них Карельский научный центр РАН, Сибирский федеральный университет, Первый МГМУ им. Сеченова, экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.