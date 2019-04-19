Президенту Белоруссии Александру Лукашенко скоро исполнится 65 лет, у власти он находится уже четверть века. В пятницу, 19 апреля, глава государства выступил с обращением к народу и объявил о новых выборах.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко скоро исполнится 65 лет, у власти он находится уже четверть века. В пятницу, 19 апреля, глава государства выступил с обращением к народу и объявил о новых выборах.Лукашенко заявил, что цепляться за власть не собирается."Я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду", -передает слова белорусского лидера Interfax.by.При этом ранее появились сообщения, что глава государстваможет решиться на президентские выборы уже летом этого года. Лукашенко развеялэти слухи, заверив, что голосование состоится как и планируется – осенью 2020года.Впрочем, не исключено, что белорусский лидер в них участвовать ужене будет. К Лукашенко накопилось много претензий со стороны Москвы,которая недовольна ходом интеграции с Минском.Да и сам Батька последнее время все чаще пребывает в плохомнастроении, постоянно огрызаясь то в адрес российского руководства, то срываязлость на собственных чиновников. Что сказать, старость – не радость.не раз утверждал, что "наелся власти".Но если не Батька, то кто? Ведь после четверти века представить другого человека в креслепрезидента братской республики очень сложно.Эксперты советуют присмотреться к старшему сыну ЛукашенкоВиктору. Опыт государственного управления у отпрыска имеется: он заседает в Совете безопасности республики, является помощником отца.Недавно к этим регалиям добавилась новая должность.Лукашенко подписал указ о назначении сына вице-президентом Национальногоолимпийского комитета.Перед Виктором стоит задача: подготовить страну к приемуII Европейских игр летом этого года и к сентябрьскому легкоатлетического матчуЕвропа – США. Как знать, быть может это лишь трамплин для более высокого прыжкамладшего .