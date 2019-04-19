По версии парижских следователей, наиболее вероятной причиной возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери является короткое замыкание.
По версии парижских следователей, наиболее вероятной причиной возникновения пожара в Соборе Парижской Богоматери (ФОТО) является короткое замыкание.
Кроме того, представители полиции сообщили, что, по предварительным данным, возгорание было случайным. Для выяснения всех обстоятельств возникновения пожара сотрудники правоохранительных органов допрашивают сотрудников собора и занимавшихся его реновацией специалистов, передает РИА Новости.
Как сообщалось, крупнейший в истории пожар в Нотр-Дам де Пари произошел в понедельник, 15 апреля, вечером. В результате возгорания обрушились шпиль собора и большая часть кровли. При этом главные хранившиеся в здании произведения искусства и реликвии уцелели.
Французские СМИ сообщают, что чрезвычайное происшествие может быть связано в проводимыми в соборе реставрационными работами.. Прокурор республики заявил, что пожар не был преднамеренным, приоритетная версия — случайный характер возгорания.