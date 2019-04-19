Что пообещают Украине кандидаты в президенты? Это самый актуальный вопрос для всех, кто следит за предвыборной гонкой в Незалежной. Решающая схватка Порошенко и Зеленского пройдет уже вечером в Олимпийском.

Что пообещают Украине кандидаты в президенты? Это самый актуальный вопрос для всех, кто следит за предвыборной гонкой в Незалежной. Решающая схватка Порошенко и Зеленского пройдет уже вечером в "Олимпийском". Причем условия стороны меняли до последнего.С улыбкой на лице, поставленными движениями, с манерами ведущего Зеленский начинает предвыборное шоу в прайм-тайм украинского канала. Впервые представляет свою команду. Говорит, портфели пока не раздавал, но предлагает запомнить эти лица, эти имена."Это моя команда, это люди специалисты — молодые светлые люди, которые со мной пойдут в администрацию президента".Он устраивал красивые пиар-акции, но никогда всерьез не заявлял о конкретных намерениях на посту главы государства. Более или менее близкие ему идеи Зеленский внятно озвучивает только сейчас. Легализация легких наркотиков, проституция, новая информационная война, Бандера — герой."Не странно ли для кандидата в президенты, который прошел избирательную кампанию до первого тура, а сейчас фактически заканчивается подготовка ко второму туру, которая произойдет через несколько дней, и мы узнаем его программу. Ну, раньше действительно мы ее не знали", — говорит председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.Самое ожидаемое событие — дебаты на стадионе. Еще за несколько дней говорили, что подготовка к массовому мероприятию оставляет желать лучшего. Многие опасаются провокаций.Гордон: — Вам что хочется, чтоб вас завтра взорвали?Зеленский: — Конечно, нет, у меня семья. Но, Дим, я официально первый никогда не откажусь.Всю предвыборную кампанию говорили, что Зеленский человек Коломойского. Кандидат это всячески отрицал. Но на пороге второго тура изгнанный Порошенко олигарх сам появляется на украинском горизонте.- Вы вернетесь если победит Зеленский?- Конечно! Я нервничаю, я хочу, чтобы он стал президентом.Второе пришествие Коломойского неслучайно — суд признал незаконной национализацию его "Приват-банка". Получить компенсацию в 2 миллиарда долларов при Зеленском будет гораздо проще.А пока действующий президент Порошенко даже созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины – решать, что же теперь делать."Безусловно, сегодня орудует связка Коломойский — Зеленский перед выборами, которые состоятся 21 апреля и нам сегодня нужно принять все меры, чтобы не допустить реванша, повторения грабежа страны олигархами, которые сейчас прибывают за границей", — говорит Порошенко.Многие подумали, что это очередное поражение президента Украины после освобождения Савченко и отмены розыска и ареста журналиста Анатолия Шария. Команда разваливается, бывшие приближенные начинают, что называется бежать с корабля. На предвыборную амбразуру бросил даже свою супругу."Те, кто думает, что те достижения, которые получила Украина за последние пять лет, останутся навсегда — к сожалению ошибаются. Это не так. События последнего дня ярко свидетельствуют о том, что старая политическая сила, которая скрывается за новым лицом, пытается получить реванш", — сказала жена президента Украины.Пока Порошенко занят, за него работает автоответчики. Делают вид, будто Петр Алексеевич подходит к электорату адресно — мол, нашел время на каждого избирателя. Но нарвался на Юлию Тимошенко, она попыталась сделать нечто похожее на мем. Написала — "Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голос Порошенко зовет голосовать за него".Звонок с городского номера. Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался. Просит поддержать его 21 числа на выборах. Хотел задать ему пару вопросов, но голос в записи рассказывал свое".А пока до дня тишины остается немного времени — рейтинговые агентства пытаются спекулировать на опросах населения. Появляются новые конторы, которые дают неожиданные оценки. Одна из них вознесла Порошенко к Зеленскому, но остальные дают большой отрыв в пользу новичка. Уже сегодня дебаты. Зеленский руку жать Порошенко не станет. Говорит "господин президент обещал всем коррупционерам руки рубить, и не уверен, что будет, что ему пожать".