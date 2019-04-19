Российские компании, которые работают во Франции или с французскими партнерами, готовы присоединиться к восстановлению Собора Парижской Богоматери, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российские компании, которые работают во Франции или с французскими партнерами, готовы присоединиться к восстановлению Собора Парижской Богоматери, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы все смотрели на это слезами на глазах", — сказал он, комментируя пожар в соборе. Глава государства напомнил, что Нотр-Дам не только символ Франции, но и символ всей европейской культуры.Путин также выразил уверенность, что планы по восстановлению собора, о которых говорил президент Франции Эммануэль Макрон, будут реализованы.18 апреля топ-менеджеры 16 французских компаний и глава Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде встретились с президентом России в Екатерининском зале первого корпуса Кремля. Во встрече, в частности, участвовали гендиректор "Рено", президент "Ашан Ритейл", гендиректор и соучредитель "БлаБлаКар", главный исполнительный директор "Тоталь", глава банка "Сосьете Женераль" и другие.С российской стороны помимо Владимира Путина участвовали его пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник Юрий Ушаков, министры промышленности и торговли и экономического развития, представители российского бизнеса, сообщает ТАСС.