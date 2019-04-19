Строго выдерживать сроки строительства соединяющей старые и новые районы Химок дороги призвал главу Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева президент России Владимир Путин. Дитрих и Воробьев пояснили главе российского государства, что строительство начнется в 2020 году.

Строго выдерживать сроки строительства соединяющей старые и новые районы Химок дороги призвал главу Минтранса Евгения Дитриха и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева президент России Владимир Путин. Дитрих и Воробьев пояснили главе российского государства, что строительство начнется в 2020 году, а завершится осенью 2021-го.Речь идет о строительстве четырехполосной 800-метровой эстакады на улице Репина. Стоимость строительства оценивается в 1 миллиард 800 миллионов рублей, пояснил Андрей Воробьев. Проектирование развязки закончится до конца 2019 года, пообещал губернатор Московской области. После этого можно объявлять торги на проектирование, строительство, строительно-монтажные работы в 2020 годуК путепрововоду по две полосы в каждом из направлений будут вести 150-метровые подъезды. Планируется также модернизировать соседнюю развязку Ленинградского и Машкинского шоссе, отметил Воробьев на встрече с Путиным, которую показал телеканал "Россия 24". На ней Путину была показана карта новых автородог Московской области. Они будут построены до 2021 года."Нужно сейчас уже сроки выставлять. – поставил условие Владимир Путин. — "До конца года": 31 декабря — это тоже конец года. Надо как-то ужиматься по срокам".На плохое транспортное сообщение Владимиру Путину пожаловались в День космонавтики сотрудники химкинского НПО "Энергомаш". Старый и новый город фактически разделены, переезд из одной части в другую требует либо очень много времени, либо с выездом на платную трассу – денег."Ваше поручение будем отрабатывать максимально добросовестно", — пообещал президенту подмосковный губернатор.