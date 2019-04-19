Кокорин и Мамаев на суде больше не смеются. Показания
потерпевших резко изменили ход процесса. Футболистам грозит реальный и немалый
срок.
Кокорин и Мамаев на суде больше не смеются. Показания
потерпевших резко изменили ход процесса. Футболистам грозит реальный и немалый
срок.
Выступления Сергея Гайсина и Дениса Пака на процессе не
оправдали ожиданий . Футболисты, видимо, надеялись, что
главные потерпевшие смягчат свои показания и дело дойдет до примирения. Однако
ни чиновник Минтранса, ни глава НАМИ не намерены были идти на компромисс.
Показания еще одного потерпевшего – водителя ведущей Первого
канала Виталия Соловчука – также ничем хорошим для нападающего "Зенита"
и полузащитника "Краснодара" не обернулись. Гособвинение заняло
жесткую позицию, начинают понимать, что надо настраиваться на
реальный срок – до 3 лет, пишет "Комсомольская правда".
Кроме того, во время слушаний в Пресненском районном суде Москвы прокурор подала ходатайство с просьбой доставить на слушания свидетельницу Поздникавене. Это девушка, которая села в машину водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука у клуба "Эгоист".
Две потасовки с участием полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина произошли в октябре 2018 года. Сначала спортсмены избили водителя телеведущей Первого канала Виталия Соловчука на одной из столичных парковок. Позже в одном из кафе напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Суд на днях продлил срок содержания спортсменов в СИЗО до 25 сентября.