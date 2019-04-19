Актриса рассказала об удачном опыте домашних родов. Елена Подкаминская стала героиней YouTube-шоу Пятница с Региной.

Актриса рассказала об удачном опыте домашних родов. Елена Подкаминская стала героиней YouTube-шоу "Пятницас Региной".Звезда сериала "Кухня" поведала, что она не поехала в роддом, когда пришло время рожать ее вторую дочь Еву. Елена Подкаминская вызвала на дом акушерку изабралась в надувной бассейн, который был установлен прямо в комнате."Я не понимаю, почему все считают, что в воде легче. В водемне было не легче. Мне хочется опереться на что-то твердое, а она какая-тожидкая. Было так хорошо в один момент, я привстала, а тут Ева – бздынь!" -красочно описала процесс артистка.Подкаминская добавила, что муж все это время находилсярядом. Она крепко держалась за любимого. "Я кусала, как я не прокусила мужа незнаю. Я прокусила бассейн", – продолжила повествование знаменитость.По словам Елены, все завершилось очень "романтично": вокруг горелисвечи, она качала на руках новорожденного, акушерка держала заливающий соседей снизу бассейн, а муж бегал с тазиками и тряпками собираяводу."Это парадоксально, это не скучно. Мне понравилось", -улыбнулась Подкаминская. Артистка отметила, что не пытается агитироватького-либо рожать дома, а просто делится личным опытом. Телеведущую история гостьи, судя по всему, ошарашила.Регина Тодоренко, рассказала собеседнице, что в то время,когда она ходила беременной, многие знакомые женщины пугали ее болезненными родами."Я прожила этот момент, я тоже фанатка естественных родов. Считаю, что этонормально и правильно", – отметила теледива и добавила, что ощущения не такиеужасные, как ей говорили. "Вот мне было два раза очень больно, но прожила этот момент, я его продышала", – поделилась своими впечатлениями артистка.Напомним, родила дочь Еву 3 августа 2017 года. Отец малышки строитель Денис Гущин. У артистки есть старшая дочь – восьмилетняя Полина,которая родилась в браке бизнесменом Александром Пляцевым. Отметим, что РегинаТодоренко, как и , тоже не так давно стала мамой. В декабре2018 года телеведущая подарила мужу певцу Владу Топалову сына Михаила.