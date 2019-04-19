Первым подразделением российской армии, которое получит автоматы АК-12, станут воздушно-десантные войска. У десантников новое оружие сменит АК-74 и АК-74М. Именно ВДВ лучше всего смогут оценить новый автомат и помогут определить сценарии его применения.

Первым подразделением российской армии, которое получит автоматы АК-12, станут воздушно-десантные войска. У десантников новое оружие сменит АК-74 и АК-74М, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе страны.Собеседник агентства уточнил, что именно ВДВ лучше всего смогут оценить новый автомат и помогут "определить сценарии его применения". Также сообщается, что десантники получат АК-12 с коллиматорными прицелами отечественного производства и подствольными гранатометами ГП-30.АК-12 – новейший российский автомат. От предшественников он отличается, прежде всего, вывешенным стволом. То есть он не касается цевья, что положительно влияет на точность и кучность стрельбы. Плюс автомату добавили третий режим огня – с отсечкой по 2 патрона.Ради удобства бойца длину приклада можно регулировать. На крышку ствольной коробки и цевье добавили универсальные планки Пикатинни для установки прицелов, гранатометов или, например, фонарей. Изменился базовый прицел: с открытого, свойственного всему оружию СССР и России, на закрытый, такие ставят на стрелковые комплексы НАТО.К автомату АК-12 подходят любые магазины от "Калашниковых", однако для оружия разработаны собственные "рожки". Их отличают прозрачные "окошки", через которые видно количество патронов. Также появился датчик, которые показывает, что магазин полностью заряжен.