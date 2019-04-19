Русская Кардашьян оскандалилась, неудачно применив
фоторедактор. Анастасия Квитко, известная благодаря своим пышным формам, забыла
скрыть целлюлит и складки на бедрах.
"Русская Кардашьян" оскандалилась, неудачно применив
фоторедактор. Анастасия Квитко, известная благодаря своим пышным формам, забыла
скрыть целлюлит и складки на бедрах.
– модель Анастасия Квитко – в очередной раз попала под
шквал критики за свое вольное обращение с фоторедакторами. С публикацией нового
снимка девушка явно поторопилась – либо решила больше не скрывать свои недостатки.
Ярко-желтые ниточки минималистичного купальника не могли
скрыть ни складок на пышных бедрах
модели, ни "апельсиновой корки". Поклонники увидели Анастасию в том
виде, который гораздо ближе к реальности, чем на ранее опубликованных фотографиях.
не в первый раз попадает в антирейтинг
любителей фотошопа. Так, недавно Анастасия на снимке "отрезала" себе
часть ноги, а также настолько "замылила" кожу, что приобрела
неестественный вид.
Напомним, что Анастасия Квитко родилась в Калининграде. Карьеру модели она начала с 17 лет. В 2016 году она заняла третье место в списке самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim. Сейчас девушка живет в Соединенных Штатах и сотрудничает с различными компаниями по производству одежды, в том числе и с брендом рэпера Канье Уэста.
Кроме того, постоянно улучшает свою фигуру.
Так, бедра Анастасии становятся все шире. Поклонники уже не понимают, прибегает
ли девушка к услугам пластических хирургов – или это все тот же фотошоп.