Уход актрисы Настасьи Самбурской из театра на Малой Бронной и ее намерение стоить карьеру певицы вызвало пересуды в Сети. Звезду Универа назвали русской Кончитой Вурст.

Уход актрисы Настасьи Самбурской из театра на Малой Броннойи ее намерение стоить карьеру певицы вызвало пересуды в Сети. Звезду "Универа"назвали "русской Кончитой Вурст".Настасья Самбурская не смогла реализовать свой творческийпотенциал в стенах Московского театра на Малой Бронной – и решила петь. Популярныйблогер Лена Миро не могла пройти мимо такого события в культурной жизни России.Миро уверена, что скоро превратится в шансонье"Анастаса" и поедет гастролировать по всем исправительно-трудовымколониям. А Басков, Киркоров и Галкин, как только узнают о таком сильномконкуренте, тут же уступят бывшей актрисе сцену."Скандальный внегендерный истерик узнал, что продлеватьконтракт в театре с ним не хотят, но не стал унывать, а решил пойти песни петь.Ну, мало нам Бузовой, да. Русская Кончита Вурст обещает дать сольный концертуже летом", – язвительно замечает Миро.Миро очень переживает за судьбу российской эстрады. "Хочуобратиться к администрации театра на Малой Бронной, откуда выгнали ссанымитряпками Анастаса. Ребят, вы там совсем охренели? К вам все равно никто неходит, и место Анастаса – как раз у вас, чтобы он не пугал народ своимиуголовными песнями", – обращается к руководству учреждения культуры, уволившему , блогер.Тем временем сама активно выступает намалых площадках. Готовится сольныйконцерт новоявленной певицы в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшембудущем Самбурская может затмить саму Ольгу Бузову.