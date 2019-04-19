Уход актрисы Настасьи Самбурской из театра на Малой Бронной
и ее намерение стоить карьеру певицы вызвало пересуды в Сети. Звезду Универа
назвали русской Кончитой Вурст.
Уход актрисы Настасьи Самбурской из театра на Малой Бронной
и ее намерение стоить карьеру певицы вызвало пересуды в Сети. Звезду "Универа"
назвали "русской Кончитой Вурст".
Настасья Самбурская не смогла реализовать свой творческий
потенциал в стенах Московского театра на Малой Бронной – и решила петь. Популярный
блогер Лена Миро не могла пройти мимо такого события в культурной жизни России.
Миро уверена, что скоро превратится в шансонье
"Анастаса" и поедет гастролировать по всем исправительно-трудовым
колониям. А Басков, Киркоров и Галкин, как только узнают о таком сильном
конкуренте, тут же уступят бывшей актрисе сцену.
"Скандальный внегендерный истерик узнал, что продлевать
контракт в театре с ним не хотят, но не стал унывать, а решил пойти песни петь.
Ну, мало нам Бузовой, да. Русская Кончита Вурст обещает дать сольный концерт
уже летом", – язвительно замечает Миро.
Миро очень переживает за судьбу российской эстрады. "Хочу
обратиться к администрации театра на Малой Бронной, откуда выгнали ссаными
тряпками Анастаса. Ребят, вы там совсем охренели? К вам все равно никто не
ходит, и место Анастаса – как раз у вас, чтобы он не пугал народ своими
уголовными песнями", – обращается к руководству учреждения культуры, уволившему , блогер.
Тем временем сама активно выступает на
малых площадках. Готовится сольный
концерт новоявленной певицы в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в ближайшем
будущем Самбурская может затмить саму Ольгу Бузову.