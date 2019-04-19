Артистка
сообщила, что уходит из театра. Громкое заявление Настасья Самбурская сделала
на своей странице в Instagram.
Артистка
сообщила, что уходит из театра. Громкое заявление Настасья Самбурская сделала
на своей странице в Instagram.
32-летняя
актриса решила покончить с театром ради карьеры певицы. Настасья Самбурская
сообщила поклонникам, что будет работать в Театре на Малой Бронной только
до конца текущего сезона.
По словам
знаменитости, в театре, где она служила с 2008 года,
ей не удалось реализовать своей творческий потенциал. При этом
Настасья Самбурская призвала почитателей ее таланта не унывать, поскольку
они по-прежнему смогут видеть ее на сцене, но в другом амплуа.
Настасья Самбурская призналась, что хочет делать карьеру певицы, передает
Звезда добавила, что
хочет развиваться именно в этом направлении. Отметим, в последнее время Настасья Самбурская
переживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина Светлане Белогуровой.
Девушке удалось доказать, что артистка опорочила ее честь и достоинство.
кроме того, ранее знаменитость рассталась со своим избранником. Актриса призналась,
что сама приняла это решение. К слову, своих возлюбленных тщательно скрывает.
Напомним, два года назад рассказала, что вышла замуж за актера
Кирилла Дыцевича. Спустя месяц супруги расстались. Артистка тогда не стала
комментировать разрыв, но опубликовала пост о домашнем насилии.