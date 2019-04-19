Артистка сообщила, что уходит из театра. Громкое заявление Настасья Самбурская сделала на своей странице в Instagram.

Артисткасообщила, что уходит из театра. Громкое заявление Настасья Самбурская сделалана своей странице в Instagram.32-летняяактриса решила покончить с театром ради карьеры певицы. Настасья Самбурскаясообщила поклонникам, что будет работать в Театре на Малой Бронной толькодо конца текущего сезона.По словамзнаменитости, в театре, где она служила с 2008 года,ей не удалось реализовать своей творческий потенциал. При этомНастасья Самбурская призвала почитателей ее таланта не унывать, посколькуони по-прежнему смогут видеть ее на сцене, но в другом амплуа.Настасья Самбурская призналась, что хочет делать карьеру певицы, передаетЗвезда добавила, чтохочет развиваться именно в этом направлении. Отметим, в последнее время Настасья Самбурскаяпереживает трудный период. Недавно она проиграла суд экс-любовнице актера Александра Головина Светлане Белогуровой.Девушке удалось доказать, что артистка опорочила ее честь и достоинство.кроме того, ранее знаменитость рассталась со своим избранником. Актриса призналась,что сама приняла это решение. К слову, своих возлюбленных тщательно скрывает.Напомним, два года назад рассказала, что вышла замуж за актераКирилла Дыцевича. Спустя месяц супруги расстались. Артистка тогда не сталакомментировать разрыв, но опубликовала пост о домашнем насилии.