Самолет, на борту которого находится писатель и журналист Дмитрий Быков под присмотром бригады медиков, вылетает из Уфы в Москву для продолжения интенсивного лечения.

Самолет, на борту которого находится писатель и журналист Дмитрий Быков под присмотром бригады медиков, вылетает из Уфы в Москву для продолжения интенсивного лечения.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Он подчеркнул, что состояние 51-летнего писателя по-прежнему тяжелое, но стабильное, без изменений.По словам Венедиктова, вместе с Быковым из Уфы летят его близкие, в том числе, жена Ирина Лукьянова. Рейс оплачен редакцией "Новой газеты".Ранее сообщалось о том, что консилиум уфимских и московских врачей принял решение направить Быкова из Уфы в московский госпиталь.Быкову стало плохо 17 апреля при перелете из Екатеринбурга в Уфу, где он должен был прочитать лекцию. Из самолета его сразу увезли в больницу. Врачи предполагали, что у писателя случился инсульт, однако впоследствии этот диагноз не подтвердился.