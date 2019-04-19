Американцу и его подруге грозит смертная казнь в Таиланде за то, что построили дом. В море. В королевстве заявили - жилая платформа находится в 19 километрах от берега и нарушает суверенитет страны.

Американцу и его подруге грозит смертная казнь в Таиланде за то, что построили дом. В море. В королевстве заявили — жилая платформа находится в 19 километрах от берега и нарушает суверенитет страны.Американец утверждает, что их дом находится за пределами территориальных вод Таиланда, отмечает телеканал "Россия 24". На всякий случай он предпочитает скрываться, чтобы не арестовали.Пара принадлежит к так называемому "приморскому" движению — его члены выступают за строительство домов в международных водах, которые не подпадают под действие законов какой-либо страны.