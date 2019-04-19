Транспортную систему Петербурга ждет масштабная модернизация: строят новые железнодорожные ветки, порты, перегрузочные комплексы, которые будут оснащены по последнему слову техники.

Транспортную систему Петербурга ждет масштабная модернизация: строят новые железнодорожные ветки, порты, перегрузочные комплексы, которые будут оснащены по последнему слову техники.Депо "Южное" – уникальный для Петербурга объект. За последние 15 лет ничего подобного в городе не строили. Депо станет одним из самых больших в России. Его площадь как 50 футбольных полей. Но это не просто "парковка" для поездов, а многофункциональный центр, оснащённый по последнему слову техники.Гигантские ангары для поездов оснащены словно космические станции, уникальное оборудование для обточки колёсных пар, ковки деталей, экспресс-сушка и другие ноу-хау для полного технического обслуживания подвижного состава метро. Здесь будут ремонтировать, мыть и красить вагоны.Проектировщик современного депо — "Ленгипротранс". Он же занимается усовершенствованием транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области на железнодорожных подходах к грузовым портам Финского залива.Усть-Луга — крупнейший порт Балтики. С высоты птичьего полета выглядит как кровеносная система сложнейшего организма. Здесь выгружают почти 100 миллионов тонн грузов в год, 70 из них по железной дороге. 40 путей, тысячи вагонов. А контролируют весь этот муравейник всего три диспетчера. Пункт управления оборудован по принципу "умного дома". Всё автоматизировано."Наша основная задача — проектировка железной дороги на подходах ко всем портам Финского залива, это позволит ликвидировать узкие места, которые сдерживают грузопоток на подходах. Главное — соблюсти баланс между проектированием подходов и пропускной способностью железных дорог с развитием портовой инфраструктуры", — рассказывает Дмитрий Голубовский, генеральный директор ПАО "Ленгипротранс".Один из самых перспективных перегрузочных комплексов Северо-Запада, порт Бронка тоже вскоре станет воплощением новейших технологий. Компания "Ленгипротранс" уже готовит проект по расширению прилегающей к нему станции Бронка."Российский экспорт — это, как правило, тяжелые контейнеры, то есть, железная дорога. Мы ожидаем от развития железнодорожных путей существенного роста грузооборота", — говорит Алексей Шуклецов, исполнительный директор ММПК "Бронка".Со временем, после появления новых железнодорожных веток, грузовые составы перестанут передвигаться внутри города и в некоторых районах Петербурга станет значительно тише.К 2025 году проектировщик "Ленгипротранс", по планам операторов портов, обеспечит увеличение пропускной способности подходов к Усть-Луге вдвое, к Бронке более чем в 5 раз. А это значит, что экспортеры поменяют свой курс с заграничных терминалов Балтики на Петербург.