В Кольчугинском и Александровском районах полицейские информируют население о распространенных видах мошенничества и способах защиты от них.

Сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району проводят комплексные мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение фактов мошенничества.В рамках мероприятий начальники следственного отдела и отдела участковых уполномоченных полиции выступили на местном телевидении, где рассказали гражданам о видах мошенничеств, объяснили, как действовать в случае возможной встречи с мошенником и как не попасть на «удочку» злоумышленника. Участковые уполномоченные полиции, отдела по вопросам миграции и патрульно-постовой службы ОМВД провели профилактические беседы с гражданами, а также вручили им памятки о том, как не стать жертвой мошенников. Аналогичные памятки сотрудники дорожно-патрульной службы раздали водителям, а коллеги из службы уголовного розыска разместили материалы на информационных стендах жилых домов и автобусных остановок.В Александровской центральной библиотеке встречу с населением организовал участковый уполномоченный ОМВД России по Александровскому району Аркадий Логинов . В ходе встречи полицейский напомнил гражданам о необходимости сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников, а также напомнил простые правила личной безопасности, позволяющие защитить своё имущество и деньги от противоправных посягательств.В завершении мероприятия участковый раздал всем памятки с телефонами, по которым необходимо обратиться, если мошенничество все же произошло.