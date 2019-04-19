Злоумышленники, являясь сотрудниками АЗС, осуществляли систематическое хищение денежных средств на автозаправочных станциях...

«Оперативники ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками из Управления «П» СЭБ ФCБ России задержали троих граждан в возрасте от 44 до 48 лет, подозреваемых в хищении денежных средств мошенническим путем на автозаправочных станциях», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как было установлено, подозреваемые, являясь сотрудниками АЗС, осуществляли систематическое хищение денежных средств на автозаправочных станциях, расположенных на территории Москвы и Московской области. Когда клиенты оплачивали услуги наличными денежными средствами, злоумышленники производили безналичную оплату, используя пластиковые карты различных процессинговых компаний, дающих право на получение 5-процентной скидки за покупку каждого литра бензина. После чего в обход кассы злоумышленники забирали разницу себе.В настоящее время сумма ущерба устанавливается.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых: мужчину и женщину, проживающих в столице, и жителя Подмосковья. Также было проведено 43 обыска, в том числе в жилищах, офисах и АЗС.Следственной частью СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29