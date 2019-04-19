В пилотном проекте ГУ МВД России по г. Москве «Школа правопорядка» принимают участие подростки «группы риска» из ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции Центр Профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве посетили несовершеннолетние участвующие в пилотном проекте «Школа правопорядка».В пилотном проекте ГУ МВД России по г. Москве «Школа правопорядка» принимают участие подростки «группы риска» из ГБУ ЦССВ им. Ю.В. Никулина. Цель пилотного проекта «Школа правопорядка» – сократить рецидивы совершения противоправных деяний среди детей и молодежи, сформировать устойчивую позицию к соблюдению законодательства Российской Федерации.В начале мероприятия к участникам Проекта с приветственным словом обратились начальник Центра профессиональной подготовки полковник полиции Вячеслав Ипполитов и заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов. Они отметили, что уровень физической подготовки является основополагающим фактором успешной работы сотрудников правоохранительных органов. В Центре происходит развитие ответственности, самостоятельности и исполнительности при выполнении поставленных перед сотрудниками оперативно-служебных задач. Также ведущий специалист-эксперт 4 отделения УНК ГУ МВД России по г. Москве Анастасия Бондарева рассказала присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее сотрудники полиции продемонстрировали подросткам приемы самообороны, элементы боевой экипировки, боевое оружие. После чего ребята смогли оценить свои физические возможности на полосе препятствий.Затем в здании стрелкового комплекса продемонстрированы занятия по боевой (огневой) подготовке. А также участниками Проекта проведена экскурсия по музею центра.Ребятам очень понравилось мероприятие, многие были восхищены умениями сотрудников полиции и изъявили желание записаться в спортивные секции, а когда вырастут прийти работать в органы внутренних дел.УНК ГУ МВД России по г. Москве