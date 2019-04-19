Правовым подразделениям в системе МВД Росии исполнилось 237 лет.

9 января 2018 года Министром внутренних дел Российской Федерации был подписан приказ «Об установлении памятной даты образования юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» № 3.Согласно приказу исторической датой начала летоисчисления юридической службы стало 19 апреля 1782 года (8 апреля по старому стилю) – день, когда императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский, фактически сформировавший новую отрасль права – полицейское право. В свою очередь, это стало началом юридической деятельности в российской полиции.В этом году правовым подразделениям в системе МВД исполнилось 237 лет.Правовая работа в подразделениях полиции является важнейшей составляющей всего процесса организации правоохранительной деятельности.Основными задачами правовых отделов являются осуществление правового контроля, совершенствование правового обеспечения деятельности органов внутренних дел, укрепление законности в действиях сотрудников, защита интересов МВД в судах.В праздничный день сотрудники правовых отделов получают благодарности за успешное выполнение поставленных задач, проявляемый профессионализм и преданность делу, а также поздравления с пожеланиями здоровья, благополучия и дальнейших успехов в непростой службе.