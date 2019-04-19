Переправа через Керченский пролив – словно кость в горле беспокойных украинцев. Срочное сообщение о железной дороге на Крымском мосту довело жителей Незалежной до исступления.
Переправа через Керченский пролив – словно кость в горле беспокойных украинцев. Срочное сообщение о железной дороге на Крымском мосту довело жителей Незалежной до исступления.
Панику среди украинцев вызвала новость о скором запуске
поездов по переправе. Планируется, что первые составы по Крымскому мосту пойдут
в тестовом режиме уже этим летом, за несколько месяцев до полноценного запуска.
Вице-премьер Крым Михаил Селезнев отметил, что со стороны
Кубани и Крыма проложено первое железнодорожное полотно. Поезда на Крымском
мосту опробуют в августе для окончательной регулировки процессов. "Начало
сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – подчеркнул он.
В украинских СМИ от таких новостей разразилась истерика.
"Крымский мост: оккупанты неожиданно собрались запустить первый
поезд" – с таким заголовком вышел материал в издании
"Обозреватель", которое постоянно пытается выдать за правду
сомнительную информацию о переправе.
В этом журналистам Незалежной помогают некоторые эксперты, озвучивающие
нужные им тезисы. Один из них – сотрудник Института водных проблем Российской
академии наук Юрий Медовар.
Ученый предостерег от запуска железной дороги по . По его мнению, конструкция переправы может не выдержать массы многотонных составов.
И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику,
железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут по
Крымскому мосту в конце текущего года, обещают строители.
После запуска Симферополь, Севастополь и другие города
полуострова будут связаны с 11 городами на "материковой" части
России. Прямое железнодорожное сообщение по планируется с
Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и по другим маршрутам.