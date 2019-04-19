Переправа через Керченский пролив – словно кость в горле беспокойных украинцев. Срочное сообщение о железной дороге на Крымском мосту довело жителей Незалежной до исступления.

Переправа через Керченский пролив – словно кость в горле беспокойных украинцев. Срочное сообщение о железной дороге на Крымском мосту довело жителей Незалежной до исступления.Панику среди украинцев вызвала новость о скором запускепоездов по переправе. Планируется, что первые составы по Крымскому мосту пойдутв тестовом режиме уже этим летом, за несколько месяцев до полноценного запуска.Вице-премьер Крым Михаил Селезнев отметил, что со стороныКубани и Крыма проложено первое железнодорожное полотно. Поезда на Крымскоммосту опробуют в августе для окончательной регулировки процессов. "Началосообщения, как и планировалось, состоится в декабре", – подчеркнул он.В украинских СМИ от таких новостей разразилась истерика."Крымский мост: оккупанты неожиданно собрались запустить первыйпоезд" – с таким заголовком вышел материал в издании"Обозреватель", которое постоянно пытается выдать за правдусомнительную информацию о переправе.В этом журналистам Незалежной помогают некоторые эксперты, озвучивающиенужные им тезисы. Один из них – сотрудник Института водных проблем Российскойакадемии наук Юрий Медовар.Ученый предостерег от запуска железной дороги по . По его мнению, конструкция переправы может не выдержать массы многотонных составов.И пока украинцы и им сочувствующие продолжают истерику,железнодорожная переправа все ближе к открытию. Первые поезда пройдут поКрымскому мосту в конце текущего года, обещают строители.После запуска Симферополь, Севастополь и другие городаполуострова будут связаны с 11 городами на "материковой" частиРоссии. Прямое железнодорожное сообщение по планируется сМосквой, Санкт-Петербургом, Казанью, Екатеринбургом и по другим маршрутам.