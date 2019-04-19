Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина пришла в негодование от показаний чиновника Дениса Пака в суде. Она надеется, что справедливость восторжествует и спортсменов отпустят на свободу.

Гражданская супруга футболиста Александра Кокорина пришла в негодование от показаний чиновника Дениса Пака в суде. Она надеется, что справедливость восторжествует и спортсменов отпустят на свободу.Накануне Дарья Валитова разместила в микроблоге в Instagram гневный пост. Она заявила, что на последнем заседании в суде потерпевшие дали жесткие показания, которые практически не отличались друг от друга и были "зачитаны по бумажке". "Все идет к тому, что им дадут реальный срок!", – написала возмущенная женщина.Гражданская супруга Александра Кокорина назвала его оппонентов "злыми, подлыми и мстительными людьми", которые сделают все, чтобы оклеветать других и "сломать судьбу молодым людям, семьям и детям". "Нет товарищи, это не совпадение, это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость!", – обратилась Дарья к подписчикам.Женщина согласилась с тем, что футболисты действительно повели себя жестоко после оскорблений. Однако драка произошла спонтанно и не была заранее спланирована. Валитова призналась, что ей было тяжело слушать ложные показания потерпевших. "Правда, от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе!", – продолжила супруга спортсмена.Дарья надеется, что суд примет правильное решение и освободит футболистов . "Надеюсь, суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более", – приводит слова женщины .