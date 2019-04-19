Британская королева предъявляет Кейт Миддлтон более жесткие правила поведения и дресс-кода, чем Меган Маркл. К такому выводу пришла английская журналистка Эшли Пирсон.

Британская королева предъявляет Кейт Миддлтон более жесткие правила поведения и дресс-кода, чем Меган Маркл. К такому выводу пришла английская журналистка Эшли Пирсон.По словам репортера, Елизавета II отправляет герцогине Кембриджской записки с замечаниями, если ей не нравится, как супруга принца Уильяма выглядит на публике. "Она установила ряд жестких правил и ограничений. Монарх делает Кейт Миддлтон замечания, если ей не нравится ее наряд. Так, королева постановила, чтобы герцогиня всегда носила юбки определенной длины", – отметила Эшли Пирсон.При этом монарх равнодушно относится к костюмам бывшей актрисы. Это связано с тем, что Меган Маркл играет менее важную роль в королевской семье, чем жена принца Уильяма. "Они занимают разное положение. Кейт Миддлтон может в будущем стать королевой", – уточнила журналистка.Напомним, что герцог Кембриджский занимает второго место в очередности наследования престола. Первым является его отец принц Чарльз. Если внук королевы займет престол, то его жена получит титул Королевы-консорт, то есть супруги правящего короля, сообщает Express.co.uk.Напомним, что вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года. Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Будущие супруги познакомились еще во время учебы в университете в 2002 году. Спустя восемь лет они объявили о помолвке. Сейчас пара воспитывает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.