Президент США Дональд Трамп хотел добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера о расследования дела о России. Об этом говорится в докладе Мюллера, отредактированную версию которого в четверг опубликовал американский Минюст.

Президент США Дональд Трамп хотел добиться отстранения спецпрокурора Роберта Мюллера о расследования дела о России. Об этом говорится в докладе Мюллера, отредактированную версию которого в четверг опубликовал американский Минюст, сообщает "Интерфакс".В июне 2017 года Трамп позвонил своему советнику Дону Макгану и попросил того передать генпрокурору Джеффу Сешнсу, что Мюллера следует от расследования отстранить. Однако Макган предпочел уволиться, но не выполнять поручение.Кроме того, Трамп заявил, что его карьере пришел конец и ему "крышка", когда узнал, что на пост спецпрокурора назначен Мюллер.Ранее генпрокурор США Уильям Барр в ходе специальной пресс-конференции заявил, что доказательств о сговоре между Москвой и командой Трампа Мюллер не обнаружил, хотя Россия пыталась вмешаться в выборы в США.Кроме того, в докладе Мюллера, по словам Барра, нет доказательств, чтобы определить, мешал ли Трамп расследованию спецпрокурора или нет.