Перенесший в конце 2010 года инсульт артист впервые за долгое время появился на публике. Борис Моисеев посетил юбилейный концерт Примадонны, которая является его давней подругой.
Перенесший в конце 2010 года инсульт артист впервые за долгое время появился на публике. Борис Моисеев посетил юбилейный концерт Примадонны, которая является его давней подругой.
Зрители заметили,
что певец сильно сдал. Выглядел он, мягко говоря, не лучшим образом. Борис Моисеев
с трудом передвигался по залу, а за руку артиста поддерживал его директор Сергей
Горох.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как
исполнитель тяжело спускается по лестнице, заходя в зрительный зал Кремлевского
дворца. 65-летний Борис Моисеев даже не смог удержать букет желтых тюльпанов,
приготовленный в подарок Алле Пугачевой, передает сайт .
Цветы нес его помощник.
Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала,
что в трудную минуту тяжелобольного Бориса Моисеева поддержали всего два
человека. Это были Алла Пугачева и супруга Иосифа Кобзона Нелли. По ее словам,
Примадонна оказала другу финансовую помощь. Кроме того, как вспоминает звездный
промоутер Сергей Лавров, певица сама готовила исполнителю куриные паровые
котлеты, отвозя потом ему в больницу.
Напомним, инсульт
сразил в конце 2010 года. Певца ввели в состояние
искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже артист рассказывал, что после
пережитого инсульта регулярно встречается с врачами и принимает назначенные
лекарства. А вот с курением не покончил до сир пор.