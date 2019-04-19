Перенесший в конце 2010 года инсульт артист впервые за долгое время появился на публике. Борис Моисеев посетил юбилейный концерт Примадонны, которая является его давней подругой.

Перенесший в конце 2010 года инсульт артист впервые за долгое время появился на публике. Борис Моисеев посетил юбилейный концерт Примадонны, которая является его давней подругой.Зрители заметили,что певец сильно сдал. Выглядел он, мягко говоря, не лучшим образом. Борис Моисеевс трудом передвигался по залу, а за руку артиста поддерживал его директор СергейГорох.На кадрах, появившихся в Сети, видно, какисполнитель тяжело спускается по лестнице, заходя в зрительный зал Кремлевскогодворца. 65-летний Борис Моисеев даже не смог удержать букет желтых тюльпанов,приготовленный в подарок Алле Пугачевой, передает сайт .Цветы нес его помощник.Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала,что в трудную минуту тяжелобольного Бориса Моисеева поддержали всего двачеловека. Это были Алла Пугачева и супруга Иосифа Кобзона Нелли. По ее словам,Примадонна оказала другу финансовую помощь. Кроме того, как вспоминает звездныйпромоутер Сергей Лавров, певица сама готовила исполнителю куриные паровыекотлеты, отвозя потом ему в больницу.Напомним, инсультсразил в конце 2010 года. Певца ввели в состояниеискусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже артист рассказывал, что послепережитого инсульта регулярно встречается с врачами и принимает назначенныелекарства. А вот с курением не покончил до сир пор.