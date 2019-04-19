В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский Арсенал на выезде обыграл итальянский Наполи (1:0) и вышел в полуфинал турнира. Главный тренер лондонской команды Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы английский "Арсенал" на выезде обыграл итальянский "Наполи" (1:0) и вышел в полуфинал турнира. Главный тренер лондонской команды Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Горжусь игроками и болельщиками, приехавшими сюда поддержать нас. Мы очень хорошо начали это противостояние и не так много позволили сопернику во втором матче, – приводит слова Эмери пресс-служба УЕФА. – Мы заслужили победу по сумме двух встреч. Мы старались оказывать на них давление, и тактически, и индивидуально. Не дали сыграть им в атакующий футбол, который они любят. Мы прекрасно справились со своей задачей".На 33-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник лондонской команды Аарон Рэмзи: "Это мышечная травма. Предполагаю, что он пропустит несколько недель. Но у нас есть другие игроки – мы можем ротировать состав. Был ли это его последний матч за "Арсенал"? Я не знаю", — подытожил испанский специалист.В полуфинале Лиги Европы "Арсенал" сыграет с "Валенсией", первый матч пройдет 2 мая, а ответная игра – 9 мая.