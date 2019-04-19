В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашнем паркете уступил пермской Парме со счетом 76:82. Подопечные греческого специалиста Димитриса Прифтиса прервали серию из пяти побед.

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашнем паркете уступил пермской "Парме" со счетом 76:82. Подопечные греческого специалиста Димитриса Прифтиса прервали серию из пяти побед.У победителей встречи самыми результативными стали Тре МакЛин (22 очка), Кен Браун (19), Ришард Келли (10), Иван Лазарев (10) и Николай Жмако (10), а у хозяев паркета больше всех набрали Рэймар Морган (27) и Джамар Смит (11).УНИКС потерпел пятое поражение в Единой лиге ВТБ и с 19 победами занимает второе место в турнирной таблице, а "Парма", прервавшая серию из четырех поражений, расположилась на 13-й строчке. В следующем матче турнира казанцы 21 апреля на выезде сыграют с "Автодором", а пермяки 28 апреля встретятся с "Химками".