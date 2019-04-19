ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшего без вести Иванова Павла Николаевича...

ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливает местонахождение пропавшего без вести Иванова Павла Николаевича, 27.03.1997 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 14 апреля 2019 года.Приметы: славянской народности, на вид 20-25 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка, носит очки.Был одет: куртка зимняя темно-синего цвета, брюки темно-зеленые, ботинки черные, рюкзак черный.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22