В ночь с 20 на 21 апреля в городских библиотеках можно будет пообщаться с известными литераторами. Например, с писателями Олегом Роем и Дмитрием Глуховским, а также поэтессой Ах Астаховой. Всего запланировано 50 встреч. После завершения культурной акции авторы будут видеться с читателями в городских библиотеках по средам. До конца года проведут еще более 100 таких мероприятий.

В ночь с 20 на 21 апреля в городских библиотеках можно будет пообщаться с известными литераторами. Например, с писателями Олегом Роем и Дмитрием Глуховским, а также поэтессой Ах Астаховой. Всего запланировано 50 встреч. После завершения культурной акции авторы будут видеться с читателями в городских библиотеках по средам. До конца года проведут еще более 100 таких мероприятий.В ночь с 20 на 21 апреля в рамках акции "Библионочь" в 45библиотеках столичного пройдут встречи с российскими изарубежными писателями. Посетители смогут побеседовать как с начинающимиавторами, так и с их известными коллегами. Среди них писатели Олег Рой, ДмитрийГлуховский и молодая поэтесса Ах Астахова.В гости к читателям готовы прийти члены Союза писателей России,победители, номинанты и лауреаты национальных литературных премий, например"Ясной Поляны", "Национального бестселлера". Вход на мероприятия свободный, нона некоторые из них необходима предварительная регистрация. Узнать расписаниеможно на портале ."Встречи с писателями в “Библионочь” проходят регулярно. Вэтом году их будет 50. Они станут своего рода стартом второго сезона проекта“Встречи с писателями”, который впервые стартовал в прошлом году и был оченьвостребован у читателей. До конца года пройдет более 100 встреч с современнымилитераторами. В проекте примут участие библиотеки, расположенные в разныхокругах города. Расписание на ближайшие встречи можно найти , – рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитиюкультурных центров.20 апреля в Центральной городской детской библиотеке имениА.П. Гайдара состоится встреча с писателем Олегом Роем. Она пройдет в рамкахпрограммы "Библиосумерки", подготовленной для юных читателей и их родителей.Олег Рой создал более 60 романов в различных жанрах, а также более 30 книг длядетей. Это произведения "Домовой", "Обратная сторона Луны", "Верь в меня" идругие. Разговор будет посвящен детству и детским книгам. Писатель поделитсяисторией своего литературного пути, творческими планами и ответит на вопросыгостей. Начало в 17:00.Взрослых и маленьких читателей ждут и в библиотеке № 266 вПеределкине. Там в 16:30 можно будет пообщаться с детским писателем лауреатомлитературной премии имени Корнея Чуковского Артуром Гиваргизовым. Он расскажето своем творчестве, ответит на вопросы и прочитает любимые стихи КорнеяЧуковского.В Центральной универсальной научной библиотеке имени Н.А.Некрасова запланировано несколько встреч. В 17:00 горожане смогут пообщаться списателем и журналистом Дмитрием Глуховским. Он автор известныхпостапокалиптических романов "Метро 2033", "Метро 2034" и "Метро 2035",романа-антиутопии "Будущее", а также мистического романа "Сумерки" иреалистического "Текст".Встреча пройдет в формате беседы, вести которую будетдиректор Музея М.А. Булгакова Петр Мансилья-Круз. Дмитрий Глуховский поговоритне только о своем писательском опыте, но и о журналистском (когда-то он работалвоенным корреспондентом в Абхазии и в Израиле). Кроме того, писатель поделитсясвоими творческими планами. Так, гости узнают, почему он хочет написатьзаполярный хоррор и создать серию графических романов. Нужна .А в 18:00 участников "Библионочи" ожидает встреча с АндреемАствацатуровым – филологом и преподавателем Санкт-Петербургскогогосударственного университета. Он занимался исследованием творчества зарубежныхавторов, а потом начал писать для себя. В ходе беседы, которую будет веститележурналист Зинаида Курбатова, он расскажет о своем новом, четвертом романе"Не кормите и не трогайте пеликанов". В нем речь идет о человеке, которыйпотерялся в современном мире. Для того чтобы попасть на встречу, необходимаВ 20:00 Некрасовка приглашает поговорить с британским журналистоми писателем Уиллом Сторром. Он представит свою книгу "Селфи. Почему мызациклены на себе и как это на нас влияет". В этой работе автор пытаетсяразобраться, как устроено критическое отношение человека к самому себе скультурной и научной точки зрения. Предусмотрен перевод на русский язык.Предварительная регистрация на встречу – на .В библиотеке № 252 Зеленограда с 20:30 до 21:30 будетпроходить музыкально-поэтический вечер популярной поэтессы Ах Астаховой,обладательницы награды "Золотая Горгулья" в номинации "Лучший арт-проект года"(2018 год). В гостиной библиотеки прозвучат поэтические хиты и новыепроизведения под аккомпанемент композитора Капитона Неклюдова. Он пишет музыкув жанре современной классики.В библиотеке № 13 имени Н.Г. Чернышевского лауреатвсероссийского фестиваля молодых поэтов "Мцыри" Анастасия Лукомская не толькопрочитает свои стихи, но и проведет мастер-класс по видеопоэзии. Этот видискусства предполагает создание видеоклипов, иллюстрирующих то или иное стихотворение.При этом поэтический текст может звучать за кадром (его обычно читает самавтор) или же появляться на экране. Как правило, основой для видеопоэзии служатпроизведения современных поэтов. Анастасия Лукомская покажет видеороликипобедителей различных конкурсов и расскажет об основах создания видеоклипа настихи.В библиотеке № 34 имени Андрея Вознесенского в 19:30 гостейждут на встрече с писательницей Мариной Москвиной, финалистом премии "ЯснаяПоляна" (совместно с Юлией Говоровой), которую она получился за книгу "Ты,главное, пиши о любви". Автор представит свою новую работу – сборник рассказов"Между нами только ночь", а также ответит на вопросы гостей.После завершения акции "Библионочь" встречи с российскимиписателями будут проходить в формате тематических встреч "Литературная среда".Практически каждую неделю по средам в одной или нескольких библиотекахроссийские авторы, начинающие и именитые, будут читать гостям своипроизведения, отвечать на вопросы или представлять новые книги.Так, 24 апреля в библиотеке № 166 имени Первого Мая в 15:00горожане могут попасть на онлайн-встречу московских и омских поэтов. Известныемосковские литераторы – мастера фестиваля "Мцыри" соберутся, чтобы услышатьстихи молодых сибирских поэтов лермонтовского возраста (до 27 лет). Темвременем в Омской областной публичной библиотеке у каждого из участников будетровно пять минут прямого эфира, чтобы представить свое творчество столичныммастерам и их коллегам из Омска. Эксперты будут оценивать выступления, и троелучших поэтов получат приглашения на финал в Москву. Он пройдет с 12 по 14октября в рамках празднования 205-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова.А 15 мая в 19:00 в библиотеке № 3 имени Н.А. Добролюбовапоэт и писатель-фантаст Николай Калиниченко (Ник Одинцов) представит свою новуюкнигу стихов "Московский пират". С подробным расписанием встреч с литераторамина текущий и ближайший месяц можно ознакомиться здесь.Впервые проект "Встреча с писателями" был запущен . Горожане смогли пообщаться с такими авторами, как Гузель Яхина,Алексей Иванов, Марина Москвина и другие. Всего в 2018 году прошло 139 встреч списателями.В этом году всероссийская акция "Библионочь" будет носитьназвание "Ночь главных героев". Лекции, встречи с писателями, спектакли,концерты, квесты и мастер-классы, которые организуют в рамках акции, будутпосвящены. В столице к "Библионочи-2019"присоединились более 230 городских культурных площадок. Это библиотеки,культурные центры, музеи, выставочные галереи и книжные магазины. В этом годувпервые в акции участвует выставочный зал "Манеж".Кроме того, в рамках "Библионочи" библиотеки столичногоДепартамента культуры простят должников. Это те читатели, которые не успелисдать книги вовремя, и им грозит штраф. За каждый день просрочки начисляетсяпеня в размере от одного до пяти рублей. Если издание потеряно, его можно будетвозместить. Книга на замену должна быть того же формата, жанра и желательно. График работы площадок "Библионочи", а также подробноерасписание мероприятий размещено библиотек Москвы и в разделе напортале mos.ru.Программу "Библионочи-2019" участники проекта"Активный гражданин". В ходе онлайн-голосования горожанам предложили выбратьформат проведения мероприятий. Всего в опросе приняли участие более 175 тысяч"активных граждан". Почти каждый третий (свыше 29 процентов участников)посчитал, что нужны встречи с писателями. За презентации книг проголосовалипочти 15 процентов респондентов, а за проведение мастер-классов – 12 процентов.Почти по 10 процентов голосов отдали за тематические выставки и иммерсивныеспектакли.Впервые акция "Библионочь" состоялась в 2012 году, с тех порона проводится ежегодно. Библиотеки по всей стране до позднего вечера принимаютгостей, которые приходят обсудить любимые книги, принять участие в литературныхконкурсах, экскурсиях, послушать увлекательные лекции и встретиться синтересными людьми. В 2018 году в Москве к акции присоединились . Во время "Библионочи-2018" провели около двух тысяч мероприятий.