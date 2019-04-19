Наши земляки в сложной борьбе добились «золота» на престижном федеральном конкурсе профессионального мастерства

Наши земляки в сложной борьбе добились «золота» на престижном федеральном конкурсе профессионального мастерстваВрио вице-губернатора нашего региона Александр Байер лично встретился с владимирскими специалистами Алексеем Потягаловым и Андреем Мичуриным, ставшими лучшими сантехниками России. Наши земляки в сложной борьбе добились «золота» на престижном федеральном конкурсе профессионального мастерства, который проходил в начале месяца в Челябинске.Отборочный этап Кубка России состоял из 3 заданий, в которых участники должны были показать свои творческие способности и снять видеоролик о компании, в которой они трудятся, прочитать лекцию студентам и сделать социально значимое «доброе дело»: владимирские сантехники безвозмездно обновили сантехнику ветерану труда.Поскольку в мастерстве соревновались лучшие из лучших, до финала дошли лишь 10 команд из 86. Итоговым и самым сложным испытанием стала сборка «умного» тёплого пола, температуру которого можно регулировать с помощью мобильного приложения. В распоряжении наших умельцев были лишь 2 отвёртки и 20 минут времени...В результате, кубок победителей, на котором красовалась цифра «1» и 300 тысяч призовых рублей отправились в наш город. Александр Байер отметил, что победа наших земляков – отличная иллюстрация уровня профессионализма региональных работников ЖКХ.«Конкурс построили так, чтобы организаторы выявили лучшие навыки. Что такое навык? Это знания, помноженные на срок службы. Навыки невозможно приобрести, просто изучая предмет. Надо ещё и руку набить. Лучшими среди лучших оказались владимирские сантехники. Конечно, это гордость для нас», — рассуждает врио вице-губернатора области Александр Байер.