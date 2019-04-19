Главное, иметь при себе справку о постановке на учёт

Главное, иметь при себе справку о постановке на учётВо Владимирской области беременные женщины теперь могут попасть к любому врачу без очереди. Главное, иметь при себе справку о постановке на учёт в женской консультации.Как объяснил директор облздрава Алексей Мозалёв, эта мера необходимо для повышения доступности медицинской помощи для беременных и дальнейшее совершенствования охраны материнства и детства.Сейчас на учёте в женских консультациях 33-го региона состоят около 11 тысяч женщин.