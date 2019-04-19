Из незаконного оборота изъята крупная партия гашиша, амфетамина и мефедрона. Фигуранты арестованы.

В конце марта текущего года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» в ходе проведения совместных оперативных мероприятий с коллегами из регионального Управления задержали 27-и и 30-летнего местных жителей.В ходе личного досмотра оперативники изъяли у задержанных свертки с веществами различного цвета и консистенции.При проведении дальнейших оперативных мероприятий по местам проживания фигурантов полицейские изъяли 48 полимерных свертков, наполненных содержимым разных оттенков, упаковочные материалы, приборы для взвешивания. Аналогичные 8 свертков сотрудники полиции обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов Коврова.Проведенным исследованием установлено, что в свертках находились гашиш, амфетамин и мефедрон. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила почти 80 граммов.Установлено, что задержанные планировали сбыть наркотики путем организации «тайников-закладок».В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).Подозреваемые находятся под арестом.