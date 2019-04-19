Глава МЧС Евгений Зиничев подвёл итоги командно-штабных учений. Они проводились во всех российских регионах. В течение трёх дней спасатели отрабатывали действия по ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров.

Глава МЧС Евгений Зиничев подвёл итоги командно-штабных учений. Они проводились во всех российских регионах. В течение трёх дней спасатели отрабатывали действия по ликвидации последствий весеннего половодья и природных пожаров."Сегодня мы завершаем наше командно-штабное учение. В течение 3-х дней органы управления и силы РСЧС тренировались в выполнении мероприятий по защите территории, населенных пунктов, объектов экономики по чрезвычайным ситуациям", — резюмировал Евгений Зиничев в эфире телеканала "Россия 24".