Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреПрокуратура провела проверку соблюдения поставщиками продуктов питания требований законодательства о закупках товаров.Выяснилось, что в феврале этого года во исполнение договора на поставку продуктов, заключённого между ООО «Регион Трейдинг» и Мелеховским детским домом, поставлена соль с истёкшим сроком годности более 3-х месяцев, а также компотная смесь с истекающим сроком годности (за 2 дня до его окончания).Использование просроченной соли и компотной смеси могло привести к угрозе здоровья детей.В адрес поставщика и директора детского дома внесены представления. Фирма произвела замену указанных товаров.