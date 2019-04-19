Североамериканская МЛС (Главная футбольная лига) будет увеличена до 30 клубов. В настоящее время в лиге играют 24 команды.

Североамериканская МЛС (Главная футбольная лига) будет увеличена до 30 клубов. В настоящее время в лиге играют 24 команды.21 клуб представляет США и еще три – Канаду. В следующем году в МЛС вольются еще два участника "Интер Майами" и клуб из "Нэшвилла", а в 2021 году появится клуб из Остина. Но на этом увеличение МЛС не закончится.Планируется увеличение участников лиги до 30. Известно, что подали заявки команды из Сент-Луиса и Сакраменто. Тридцатый участник пока неизвестен. Не исключено, что им станет возрожденный "Космос" из Нью-Йорка.