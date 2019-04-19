После пожара в Нотр-Даме власти Парижа запретили активистам жёлтых жилетов проводить митинги рядом с собором. Полиция утверждает, что на территории Нотр-Дама сейчас усилены меры безопасности, ведется сбор следов и доказательств в рамках дела, открытого парижской прокуратурой.

После пожара в Нотр-Даме власти Парижа запретили активистам "жёлтых жилетов" проводить митинги рядом с собором. Полиция утверждает, что на территории Нотр-Дама сейчас усилены меры безопасности, ведется сбор следов и доказательств в рамках дела, открытого парижской прокуратурой.Запрещены демонстрации и на Елисейских полях, сообщает телеканал "Россия 24". Однако "жёлтые жилеты" заявили, что, несмотря на события этой недели, очередная субботняя акция протестов всё равно состоится.Митинги "желтых жилетов" начались в ноябре. Изначально они выступали против повышения цен на топливо. Позже стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.