В петербургском театре кукол прошли обыски. Связаны они с уголовным делом о взятке. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Подозреваемый — директор театр на улице Некрасова Александр Калинин.

В петербургском театре кукол прошли обыски. Связаны они с уголовным делом о взятке. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Под позрением — директор театра на улице Некрасова Александр Калинин и его действия, связанные с заключением одного из крупных договоров, включающим изготовление всего необходимого для нового спектакля. Якобы Калинин вступил в сговор с фирмой, получившей подряд, и получил за это крупное материальное вознаграждение. Как передает Следственный комитет Петербурга, речь может идти о сумме почти в полтора миллиона рублей. С обысками пришли также в квартиру директора театра и главы фирмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.Приход силовиков в театр стал полной неожиданность для всех сотрудников. На месте работают сотрудники полиции. Тем не менее, в Большом театре кукол надеются, что это не повлияет на работу учреждения культуры.