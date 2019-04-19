В интернете обсуждаются неподтвержденные домыслы о том, что якобы на федеральном телеканале произошел скандал. На ряде сайтов появилась информация о миллионных гонорарах приглашенных на ток-шоу звезд.

В интернете обсуждаются неподтвержденные домыслы о том, что якобы на федеральном телеканале произошел скандал. На ряде сайтов появилась информация о миллионных гонорарах приглашенных на ток-шоу звезд.Причиной бунта стали огромные гонорары участников скандальных ток-шоу.Зарплаты самих работников Первого канала оставляют делать лучшего.Данные о гонорарах звезд раскрыла Мария Шукшина.По словам актрисы, ее дочери Анне за день участия в шоуПервый канал заплатил четыре миллиона рублей, передаетНа миллион рублей больше предложили самой артистке и ее материЛидии Федосеевой-Шукшиной. А экс-супруге Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской в разгар скандалазаплатили за появление в программе Первого 15 миллионов рублей, пишет сайт "Госновости".Сотрудники жалуются, чтоих зарплаты ниже, чем у коллег с телеканала "Россия 1". Суммы при этом не уточняются.Ранее сообщалось, что гонорар спортивного комментатора Василия Уткина на во время ЧМ-2018 по футболу составил 738 тысяч рублей. Столько он получил за один матч.