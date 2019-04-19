Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисе Ирине Цывиной. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 любовник рассказал о беременности артистки.

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисеИрине Цывиной. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" любовник рассказало беременности артистки.Одним из первых на съемочной площадке появился сын знаменитостиЕвгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух о возможномубийстве матери.По словам наследника Цывиной, ее смертью заинтересовался Следственныйкомитет. Звезду сразу отвезли на вскрытие. Судмедэксперты установили, что знаменитостьумерла от инфаркта.Меж тем возлюбленный Ирины – актер Денис Сердюков не веритзаключению медиков. От требует проведения повторного, более тщательногоисследования. Приятель Цывиной рассказал, что за несколько дней до смерти, артистка рассказала ему о наступлении долгожданной беременности.Это заявление вывело из себя Евгения Благонравова. "Бредятина!– не выдержал он. – Какая беременность, у нее ранний климакс".Отметим, что наследника Цывиной присутствующие в студии "Прямогоэфира" буквально заклевали. Его косвенно обвиняли в смерти матери. Однаиз приятельниц Ирины – Ольга Квасневская заявила, что та перед кончиной частенькожаловалась на сына. Якобы Благонравов устраивал скандалы и воровал деньги у родительницы."Покажите мне, пожалуйста, хоть смску, хоть что-нибудь. Уменя с мамой были изумительные отношения", – парировал Благонравов.После наследник артистки сцепился с ведущим шоу Андреем Малаховым.Шоумен сказал, что соседи артистки считают, что убили – это взбесило Евгения. Масла в огонь добавили слова Малахова о том, чтоБлагонравовведет себя подозрительно: перед приходом на программу сын артистки выдвинул ряд условий, согласно которым, в студии не должны были находитсянекоторые знакомые его матери."Со мной был друг, минуточку, Андрей, свидетель, со мной сработы приехал. Он вызывал скорую. Нес подушку пока я делал искусственноедыхание. Вас там не было, уважаемый Андрей. Это уже переходит все границы", – кричал сын шоумену.