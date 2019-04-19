Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисе
Ирине Цывиной. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 любовник рассказал
о беременности артистки.
Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу актрисе
Ирине Цывиной. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" любовник рассказал
о беременности артистки.
Одним из первых на съемочной площадке появился сын знаменитости
Евгений Благонравов. Наследник звезды попытался развеять слух о возможном
убийстве матери.
По словам наследника Цывиной, ее смертью заинтересовался Следственный
комитет. Звезду сразу отвезли на вскрытие. Судмедэксперты установили, что знаменитость
умерла от инфаркта.
Меж тем возлюбленный Ирины – актер Денис Сердюков не верит
заключению медиков. От требует проведения повторного, более тщательного
исследования. Приятель Цывиной рассказал, что за несколько дней до смерти, артистка рассказала ему о наступлении долгожданной беременности.
Это заявление вывело из себя Евгения Благонравова. "Бредятина!
– не выдержал он. – Какая беременность, у нее ранний климакс".
Отметим, что наследника Цывиной присутствующие в студии "Прямого
эфира" буквально заклевали. Его косвенно обвиняли в смерти матери. Одна
из приятельниц Ирины – Ольга Квасневская заявила, что та перед кончиной частенько
жаловалась на сына. Якобы Благонравов устраивал скандалы и воровал деньги у родительницы.
"Покажите мне, пожалуйста, хоть смску, хоть что-нибудь. У
меня с мамой были изумительные отношения", – парировал Благонравов.
После наследник артистки сцепился с ведущим шоу Андреем Малаховым.
Шоумен сказал, что соседи артистки считают, что убили – это взбесило Евгения. Масла в огонь добавили слова Малахова о том, что
Благонравов
ведет себя подозрительно: перед приходом на программу сын артистки выдвинул ряд условий, согласно которым, в студии не должны были находится
некоторые знакомые его матери.
"Со мной был друг, минуточку, Андрей, свидетель, со мной с
работы приехал. Он вызывал скорую. Нес подушку пока я делал искусственное
дыхание. Вас там не было, уважаемый Андрей. Это уже переходит все границы", – кричал сын шоумену.