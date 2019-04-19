Теперь ей может грозить до двух лет тюрьмы

Теперь ей может грозить до двух лет тюрьмыВ Судогодском районе 26 и 31-летнюю женщин подозревают в кражах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В середине апреля в полицию обратилась 50-летняя местная жительница, рассказавшая о пропаже её мобильного телефона. Правоохранители установили подозреваемую в хищении гаджета. Девушка во всем призналась, пояснив, что нашла телефон на улице, узнала в нем имущество своей знакомой, однако не захотела возвращать, а решила оставить себе.В совершении аналогичного преступления подозревают и другую местную жительницу, похитившую телефон 61-летнего знакомого и потом подарившая его своему другу.Похищенное имущество изъяли и вернули законным владельцам. Девушкам же может грозить до двух лет тюрьмы.