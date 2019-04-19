Правоохранители «по горячим следам» установили подозреваемого

Правоохранители «по горячим следам» установили подозреваемогоВ середине апреля этого года в пункт полиции в одном из поселков Вязниковского района обратился 64-летний местный житель, рассказавший о хищении его мотоцикла. Пенсионер пояснил, что транспортное средство припарковал у одного из домов, а спустя некоторое время не обнаружил его.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, правоохранители «по горячим следам» установили подозреваемого, 21-летнего местного жителя.Молодой человек во всем признался. Он рассказал, что распивал спиртное вместе с потерпевшим, с которым они ранее не были знакомы. Когда последний на время оставил без внимания нового приятеля и мотоцикл, злоумышленник откатил транспорт на другую улицу, завёл его и уехал домой в одну из соседних деревень.В отношении фигуранта юноши возбуждено уголовное дело за кражу. Мотоцикл у него изъяли.