Хабаровский регион накрыло снегопадом. Побелевшие за ночь улицы уже стали звездой соцсетей. Жители активно выкладывают фото и видеокадры, а также комментируют необычное для этого времени года явление.

Хабаровский регион накрыло снегопадом. Побелевшие за ночь улицы уже стали звездой соцсетей. Жители активно выкладывают фото и видеокадры, а также комментируют необычное для этого времени года явление.Синоптики ничего необычного в нём не видят, сообщает телеканал "Россия 24". Говорят, апрель — самый неустойчивый месяц года. По их словам, циклон, который принёс зимние осадки, постепенно смещается на восток, но снегопад какое-то время ещё сохранится.