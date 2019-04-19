Подозреваемый, являясь сотрудником организации, воспользовавшись служебным положением, в течение нескольких месяцев тайно присваивал денежные средства...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 27-летнего приезжего по подозрению в присвоении денежных средств организации.
В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из интернет-магазинов. Женщина сообщила о том, что в ходе ревизии в одном из пунктов выдачи товара была выявлена недостача денежных средств, в размере более 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Багрицкого. Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником организации, воспользовавшись служебным положением, в течение нескольких месяцев тайно присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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