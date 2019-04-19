Подозреваемый, являясь сотрудником организации, воспользовавшись служебным положением, в течение нескольких месяцев тайно присваивал денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 27-летнего приезжего по подозрению в присвоении денежных средств организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из интернет-магазинов. Женщина сообщила о том, что в ходе ревизии в одном из пунктов выдачи товара была выявлена недостача денежных средств, в размере более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Багрицкого. Установлено, что подозреваемый, являясь сотрудником организации, воспользовавшись служебным положением, в течение нескольких месяцев тайно присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93