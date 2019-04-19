В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы Валенсия на поле домашнего стадиона Месталья обыграла Вильярреал со счетом 2:0. Российский полузащитник летучих мышей Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы "Валенсия" на поле домашнего стадиона "Месталья" обыграла "Вильярреал" со счетом 2:0. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.У победителей встречи голами отметились Антонио Латорре и Даниэль Парехо, забившие мячи на 13-й и 54-й минутах соответственно.Первая игра противостояния завершилась победой "Валенсии" со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух игр подопечные Марселино Гарсии Тораля вышли в полуфинал Лиги Европы, где сыграют с лондонским "Арсеналом", который в четвертьфинале турнира переиграл "Наполи".